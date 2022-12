As contas de campanha eleitoral 2022, da deputada federal eleita Cristiane Lopes (União Brasil) foram aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO).

O resultado do julgamento demonstra o compromisso da deputada com a lisura do processo eleitoral e o emprego correto do dinheiro público.

Conforme o TRE-RO, todos os valores recebidos pela campanha de Cristiane Lopes, através do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), foram analisados e aprovados pela justiça eleitoral, permitindo a diplomação da parlamentar que acontecerá no próximo dia 15.

“Mais uma etapa concluída. Agora, aguardar a diplomação no dia 15 de dezembro e a posse em fevereiro de 2023. Agradeço a toda equipe de advogados associados do Loura, Almeida & Ferreira Neto, nosso contador Cláudio Farias, que conduziram com perícia, responsabilidade e compromisso nossa prestação de contas junto ao TRE-RO, bem como toda coordenação de campanha, em nome do Douglas Benner, equipes administrativas de todo o Estado, responsáveis por colaborar com a nossa prestação de conta. Meu agradecimento também, ao meu partido União Brasil”, destacou à deputada.

Cristiane Lopes salientou ainda que será muito gratificante colaborar com todo estado de Rondônia, agora a nível federal e se sente honrada em poder ter sido eleita com uma campanha limpa, obedecendo às exigências da Justiça Eleitoral. “Meu sentimento é de gratidão ao povo de Rondônia. Temos muitas bandeiras a defender, e muitos projetos, todos em prol do bem-estar da sociedade rondoniense. Esta nova missão será realizada por mim com muita responsabilidade. Mais uma vez, meus sinceros agradecimentos, e mantenho meu compromisso em honrar cada um de vocês”, finalizou a deputada eleita.