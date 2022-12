Em visita ao Extra de Rondônia, Luiz Augusto Bandeira, gestor e Diretor do Hospital Bom Jesus, empresa que atua desde 1981 na cidade de Vilhena levando a cada dia mais saúde com qualidade às famílias, falou sobre os inúmeros elogios que tem recebido pelo bom atendimento e mudanças estruturais do Hospital, além do lançamento do Sistema Bom Jesus Saúde que é um “Cartão de Descontos” em Vilhena com vários benefícios.

Para tanto o Hospital firmou parceria comercial com a empresa Apoio Med Saúde que atua em diversos municípios e estados da federação, garantindo descontos através de ampla rede credenciada e interligada. Destacou ainda que a missão deste cartão é garantir e oferecer proteção às famílias que não podem pagar um plano de saúde normal, manter relacionamento humanizado, fidelizar vidas através das ações do bom atendimento e manter a tradição do hospital aliada às inovações necessárias.

A nova gestão iniciou em 2018 após Bandeira receber o convite de um dos sócios do hospital para que assumisse a empresa, e Luiz Bandeira conta que na época realizou um diagnóstico completo para ver a viabilidade do que poderia oferecer. Formulando em seguida um projeto de mudanças físicas, estruturais e novos conceitos no atendimento aos pacientes. E através de um planejamento bem estruturado conseguiu executar e implementar o projeto com sucesso.

“Desde quando assumi realizei diversos projetos, como uma reforma geral, construção de um bloco com 9 consultórios, inauguração do centro cirúrgico novo, construção de uma cozinha hospitalar, um centro administrativo, enfim, mudanças em todo a estrutura do hospital para trazer mais conforto e bem-estar aos clientes. Hoje eu sei que viramos referência não só em Vilhena, mas em todo Cone sul de Rondônia e Estado”, destaca o gestor.

Segundo Luiz Bandeira, antes de sua gestão o hospital contava apenas 36 médicos em seu corpo clínico para atendimento as especialidades Clínicas, Cirúrgicas, Obstétricas e Pronto Atendimento, e hoje o Hospital Bom Jesus conta com mais de 85 médicos em seu corpo Clínico e 50 profissionais na área de enfermagem trabalhando dentro do hospital, quantidade que considera satisfatória para atender a demanda.

“Temos recebido muitos elogios pelo atendimento, e eu sempre deixo bem claro para toda a equipe médica, enfermagem e todo os funcionários do hospital, que o paciente tem todo o direito de ser impaciente, nós é que temos que ser paciente, pois o paciente chega com dor, problemas de saúde, as vezes sangrando, enfim, precisamos saber como realizar um atendimento de excelência, e isso nós desempenhamos com qualidade e eficiência”, conta.

A atual gestão também elaborou o “Sistema Bom Jesus de Saúde”, que é o Cartão de Desconto, o qual foi lançado há exatamente dois anos, sendo idealizado pelo próprio Hospital Bom Jesus sob sua direção, e agora com apoio da rede integrada da APOIO MED SAÚDE, expandiu ainda mais.

O Cartão SISTEMA BOM JESUS SAÚDE proporciona atendimento de qualidade, preços populares nas consultas médicas e também em exames laboratoriais de imagem, clínica, hospitais, dentistas, óticas e farmácias. São descontos que vão de 15% a 50% em toda rede integrada Apoio MED SAÚDE.

O SISTEMA BOM JESUS SAÚDE de Desconto não é um plano de saúde, e sim um cartão que além de descontos gera muitos benefícios. Ele foi criado para possibilitar aos usuários a obtenção de descontos nos locais credenciados. Com ele você tem acesso a uma ampla rede de serviços médicos, odontológicos e exames, além de diversos outros benefícios com uma grande economia.

Os preços são os melhores do mercado:

Adesão – Individual R$ 100,00 / Familiar: R$ 150,00.

Mensalidade – Individual R$ 65,00 / Familiar R$ 75,00.

PARCEIROS DO CARTÃO DESCONTO:

ALLIANZ Seguros, a maior seguradora do mundo.

Hospitais nos mais diversos municípios e estados da federação.

Profissionais e empresas da área da saúde tais como, Médicos, Odontólogos, Laboratórios de Imagem e Análises Clínicas, Psicólogos, Fisioterapeutas, Nutricionistas, Acupuntura, Esteticistas, Óticas, Farmácias, Medicina Natural.

ABECS – Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Saúde.

Aos clientes que realizarem os pagamentos sem atrasos, a APOIO MED SAÚDE oferece um bônus através da ALLIANZ seguros para cobertura das despesas póstumo (em caso de acidente ou invalidez) ao titular do convênio e seus dependentes legais, com direito a cesta básica à família por um ano.

Para mais informações a quem queira garantir seu Cartão de Descontos, procurar a sede do Hospital Bom Jesus ou entrar em contato através do telefone (69) 3322-0161 – WhatsApp (69) 99302-4462 ou (69) 99306-8187, e também através dos representantes de vendas e na Central da APOIO MED SAUDE, que fica na Avenida Paraná, nº 785C, ao lado da loja Gazin.