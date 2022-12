O Extra de Rondônia está publicando uma série de entrevistas com vários prefeitos do Cone Sul que aceitaram fazer um breve balanço de suas gestões nesta primeira metade do mandato, além de realizar projeção para futuro.

A prefeita de Cerejeiras Lisete Marth (PP) foi mais uma administradora municipal sulista que aceitou participar da série.

>>> Confira a entrevista:

EXTRA DE RONDÔNIA – Este ano houve grande movimentação nos bastidores da política, com muitos gestores mudando de filiação partidária, então é necessária a atualização de seu status. Você está filiado a qual legenda?

LISETE MARTH – Estou filiada ao partido União Brasil.

EXTRA – Como avalia o mandato em curso, que está chegando à metade do período?

LISETE – A nossa expectativa é de realizar alguns projetos importantes para o município que venham contribuir para o desenvolvimento de Cerejeiras.

EXTRA – Seus compromissos de campanha foram cumpridos até aqui?

LISETE – Nossos compromissos foram compridos em parte nesses últimos 2 anos. Temos muito ainda por fazer.

EXTRA – Qual foi o melhor momento da gestão até agora, e onde enfrentou dificuldades?

LISETE – Poder melhorar nossa saúde, podendo, por exemplo ofertar as cirurgias eletivas no município e começar as obras de pavimentação do bairro floresta. Ainda enfrentamos dificuldades, e uma delas é que nossas gestantes são encaminhadas para Vilhena porque só temos um obstetra uma vez na semana, então precisamos melhorar.

EXTRA – Qual é a sua expectativa para o próximo ano, a partir da posse dos eleitos e outubro passado?

LISETE – Nossa expectativa em relação aos deputados, sejam estaduais ou federais, e senadores são as melhores possíveis. Temos vários deputados eleitos do União Brasil onde contamos com o apoio de cada um e também aqueles não são da mesma legenda, mas contribuem com Cerejeiras, e o Cone Sul tem agora um senador acredito que destinará recursos importantes para os 7 municípios.

EXTRA – Quais as metas de trabalho para o próximo ano, e qual será o orçamento que sua administração vai dispor para efetuar as ações?

LISETE – Concluir algumas obras importantes como a prefeitura municipal, teatro, nova fachada e ampliação da feira municipal, pavimentação em algumas ruas e continuar melhorando a nossa saúde pública. Nosso orçamento ainda depende em parte de emendas que estão encaminhadas, mas chegarão próximo a R$ 20 milhões de investimentos.