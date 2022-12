A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) recebeu nesta terça-feira, 06, uma doação de mais de 100 caixas decorativas produzidas por um grupo de detentas da Penitenciaria Feminina de Vilhena, destinados para Centro de Convivência do Idoso (CCI)

“Eu e a diretora da Penitenciaria Feminina, tínhamos conversado para fazer um curso de corte de costura e panificação para as reeducadas, porém como estava no final de ano, a diretora sugeriu fazer para ano que vem, mas as meninas querem presentear os idosos com caixinhas decorativas no evento de Natal dos Sonhos, que sem medir esforço, fizeram com muito carinho e nós recebemos” disse a secretária de assistência social de Vilhena, Cristiane Del Pino.

A diretora da Penitenciária Feminina, Cristiane Garcia, conta que na unidade prisional, as reeducandas, através do projeto Educar, aprendem cursos e oficinas, pelo bom comportamento delas. “Vendo esse resultado que as meninas estão produzindo por meio desses cursos e oficinas, mostra que elas têm interesses em aprender e com essa futura parceria com a Semas para o ano que vem, aprenderão outros cursos e oficinas, possibilitando a elas oportunidades no mercado quando se reintegrarem a sociedade”, enfatizou a diretora da penitenciária.

“A sociedade tem certo tipo de rejeição com as pessoas da terceira idade, e a gente se sentiu sensibilizados com eles por termos essa certa rejeição, e com isso resolvemos fazer essas caixinhas decorativas e doar para eles, em forma de carinho e solidariedade com esses idosos. A diretora da penitenciaria gostou da ideia e quando falou com secretária Cristiane, ela amou e aceito nossos brindes”, finalizou a reeducando Stefhani Mello