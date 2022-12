Os recursos serão destinados para a compra de mudas de cacau que vão garantir a retomada do plantio de cacau e a diversificação da agricultura, em Cacoal.

A iniciativa atendeu solicitação do vereador Romeu Moreira que tem trabalhado em parceria com o deputado Cirone para viabilizar recursos que assegurem a distribuição de mudas de cacau aos agricultores.

O prefeito Adailton Fúria recebeu ainda as ordens bancárias dos recursos que serão destinados a compra de dois veículos para atender a secretaria municipal de planejamento e um micro trator que vai integrar a frota da secretaria municipal de agricultura. A liberação dos recursos atendeu solicitação do vereador Zivan Almeida.

O deputado Cirone destacou o compromisso do secretário de estado da agricultura, Luiz Paulo, que tem priorizado o apoio aos agricultores com ênfase ao desenvolvimento local e a geração de emprego e renda no campo. “Tenho trabalhado para fortalecer a rede de atendimento aos agricultores, a liberação deste equipamento para a secretaria municipal de agricultura de Cacoal amplia a capacidade de produção dos agricultores. Registro meu agradecimento ao secretário Luiz Paulo pela atenção e parceria de trabalho em prol dos agricultores da Capital do Café”, reconheceu.

O prefeito Adailton Fúria agradeceu ao deputado Cirone Deiró pela parceria de trabalho que tem resultado na liberação de recursos que estão sendo investidos em áreas estratégicas para o desenvolvimento local. O prefeito afirmou que será dada agilidade para a execução dos recursos liberados pelo deputado Cirone. Nos últimos anos, o deputado Cirone se notabilizou pelo seu compromisso com o desenvolvimento dos municípios e o bem-estar das pessoas. O município de Cacoal recebeu mais de R$60 milhões que estão sendo investidos em obras de pavimentação asfáltica, recapeamento de ruas e avenidas, saneamento, drenagem, compra de implementos agrícolas para atender as associações dos agricultores da Capital do Café.

Os recursos para a execução das obras de drenagem da avenida Uirapuru já estão na conta da prefeitura que será responsável pela execução das obras. A liberação de R$2,2 milhões atendeu reivindicação dos moradores e busca colocar fim aos alagamentos provocados pelas intensas chuvas. A revitalização das principais praças do município e do distrito do Riozinho também serão contempladas com recursos garantidos pelo deputado. Já para a reforma da rodoviária foram liberados mais de R$3 milhões. A equipe da prefeitura trabalha pela adequação do projeto e da obra, os recursos para a pavimentação da rua Hilde Scharff também estão na conta da prefeitura para a execução das obras.