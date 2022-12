Nos dias 29 e 30 de novembro, a equipe do Hemocentro Regional de Vilhena em parceria com o Tiro de Guerra realizou mais uma ação de coleta de sangue no município de Colorado do Oeste (RO).

A Sicoob Credisul com a campanha ‘Cooperar Corre em Nossas Veias’, participou da ação incentivando seus colaboradores, cooperados e a comunidade local a doar. Durante os dois dias foram coletadas 129 bolsas de sangue, mobilizando cerca de 172 pessoas.

Michely Toledo, assistente social responsável pela captação de doadores no Hemocentro Regional de Vilhena, agradeceu a colaboração e reforçou a necessidade da contribuição de todos. “O Hemocentro Regional de Vilhena atende toda a região do Cone Sul de Rondônia e algumas cidades próximas do Mato Grosso. Por isso, a doação regular é muito importante para manter o estoque e ajudar a salvar vidas”.

Para quem quiser doar, o Hemocentro Regional de Vilhena é localizado na Avenida Jô Sato, 405 – Jardim América, e atende das 7h às 12h. Uma doação pode ajudar até 4 pessoas. Mulheres podem doar a cada três meses e homens a cada dois meses.

Para se tornar um doador é preciso: