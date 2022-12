Gabriel Tomaz Melo Santos, de 4 anos, morreu afogado em uma represa em um sítio na linha 105, Capa 38 – Km 26 – Novo Plano, distrito de Chupinguaia.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o garoto estava brincando próximo a represa com os cachorros, ele jogava pedaços de pau na água e os cachorros entravam para pegar, em dado momento a mãe o chamou e ele foi para casa da vó, e lá tomou banho e comeu, depois foi para casa da mãe que é ao lado e brincou um pouco, em seguida voltou para a beira da represa, a mãe gritou para ele voltar para casa e ele respondeu, a mãe gritou de novo e ele já não mais respondeu, com isso, bateu o desespero e toda a família começou a procurá-lo, e depois de algum tempo ele encontrado no local mais fundo da represa.

A mãe conta que fez massagem e respiração boca a boca para reanimá-lo, mas ele não respondeu aos procedimentos e foi levado para o hospital municipal de Chupinguaia, mas chegou morto a unidade de saúde.

O corpo de Gabriel foi encaminhado para necropsia em Vilhena pela funerária São Matheus.

Depois de passar pelos procedimentos será transladado para Novo Plano, onde será velado nesta quinta-feira, 8, no sitio, onde aconteceu o acidente.

O sepultamento acontece nesta sexta-feira, 9, em horário ainda a ser definido pela família no cemitério municipal de Chupinguaia.