A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, no início da noite desta quarta-feira (7), realizando atividade de enfrentamento ao tráfico de drogas em região de fronteira, na BR 421, próximo ao km 05, no município de Ariquemes/RO, interceptou um carregamento de cloridrato de cocaína, pasta base e skunk sendo transportado em compartimentos secretos em um veículo de passeio. O motorista, um homem de 24 anos, foi detido em flagrante.

No total, 73,52 Kg de drogas ilícitas, encontrados dissimulados, na lataria do veículo, foram encaminhados à Polícia Judiciária para destruição. O infrator, que não prestou declarações sobre origem e destino do material, foi conduzido à Autoridade Policial, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

O material ilícito estava fracionado da seguinte maneira: 73,52 kg (setenta e três quilos, cinquenta e dois gramas), dos quais 16,40 kg (dezesseis quilos, quarenta gramas) de pasta base de cocaína, 55,22 kg (cinquenta e cinco quilos, vinte e duas gramas) de cloridato de cocaína e 1,90 kg (um quilo, noventa gramas de Skunk).

Conforme estimativa da Polícia Rodoviária Federal, o prejuízo estimado aos criminosos é de R$ 11,5 milhões.

Rondônia não produz cocaína, mas é um dos estados que faz fronteira com a Bolívia (um dos três países com maior produção da droga no mundo), tornando nosso território um dos corredores de escoamento da produção andina, que é destinada ao rentável mercado europeu. Nesse cenário, esta apreensão representa mais um duro golpe ao crime organizado do tráfico internacional de drogas.