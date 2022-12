A segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores públicos estaduais será pago nesta sexta-feira, (9) e injeta na economia de Rondônia R$ 323.545.114,02 (trezentos e vinte e três milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, cento e quatorze reais e dois centavos).

O pagamento reforça o compromisso do governador de Rondônia, Marcos Rocha, em manter sempre a folha de pagamento em dia, fortalecendo assim, a economia do Estado.

Ao todo, o governador Marcos Rocha garante o pagamento do 13º para 59.542 servidores entre ativos, aposentados e pensionistas. Para o comércio é uma oportunidade de aquecimento das vendas, neste período de final de ano.

“Nosso governo tem honrado o pagamento com os servidores e nesta sexta-feira, serão injetados mais recursos no comércio, com o 13º salário. Isso é reflexo de uma economia forte, conquistada com muito trabalho, e que fez Rondônia ser reconhecido pelo Tesouro Nacional como ‘triplo A’ em solidez fiscal, com menor índice de desemprego da região Norte e o terceiro menor do País, e estamos nos consolidando como novo polo de negócios do Brasil, atraindo empresas e indústrias. Tenho certeza que vamos avançar muito mais’’, disse o governador Marcos Rocha.

AQUECIMENTO

A primeira parcela foi paga em julho. Nesta segunda parcela, serão descontados no valor, os tributos e previdências. A expectativa do pagamento do décimo é grande, principalmente para aquecer o setor comercial os setores mais beneficiados são alimentação, hotelaria, eventos, vestuário e lazer. Normalmente esse recurso é usado para despesas das festas neste período de fim de ano, pagamento de dívidas ou de despesas como matrícula e materiais escolares.