Na quarta-feira, 07, uma ação da Polícia Federal (PF), na região do Município de Espigão D’Oeste, levou à prisão de um homem, localizado em flagrante quando realizava o transporte ilegal de quantidade significativa de madeira.

Além das toras que, conforme apurado, foram extraídas de terras indígenas, também foi identificado aparelho de comunicação operando de modo ilegal, prática comum entre criminosos da região e que também configura crime.

O motorista do caminhão foi conduzido à unidade da PF em Pimenta Bueno/RO e responderá pelos crimes previstos no artigo 155 do Código Penal (furto), 50-A da Lei de Crimes Ambientais (destruir floresta nativa) e 183 da Lei de Telecomunicações (desenvolver atividade clandestina de telecomunicação). As penas podem ultrapassar 8 anos de prisão.

A PF buscará, junto à Justiça Federal, a destinação das madeiras apreendidas para município da região, visando tornar produto de crime em benefícios para a população local.

Seguirão as investigações visando identificar outros envolvidos nos fatos.

Eventuais denúncias de crimes na região podem ser feitas – inclusive de forma anônima – pelo telefone 69-3316-1600.