F.E.C.M., conhecido no mundo do crime por “Felipinho” que estava foragido do sistema prisional foi capturado por policiais militares da Patrulha Reforço, na noite de quarta-feira, 7, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço recebeu informação do Núcleo de Inteligência (NI) que F.E., estava com mandado de prisão em aberto e estava numa casa na Rua Pernambuco, no bairro Parque Industrial Novo Tempo (setor 19).

Com isso, a guarnição foi ao endereço e encontrou o foragido deitado em uma rede, no qual disse que ficou surpreso com o mandado de prisão, haja vista, que está recorrendo do processo.

Ao receber voz de prisão, o foragido tentou fugir, mas foi perseguido e imobilizado. No quintal da casa os militares encontram uma plantação de maconha com 13 pés.

O foragido deixou claro para os PMs que é membro da facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

O preso foi conduzido para a Unidade Integrada e Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada. Depois passou por exame de corpo de delito e foi entregue no presídio.