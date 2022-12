O Sistema OCB/RO por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Rondônia (SESCOOP/RO) está com Processo Seletivo aberto para provimento de 115 vagas de nível médio e superior para cadastro reserva.

As inscrições são gratuitas e ocorrem de maneira virtual, no período de 05 a 12 de dezembro de 2022 por meio do site do Instituto Chance (https://bit.ly/3heg7LU ).

A seleção ocorre em três etapas: Análise curricular, que será enviado pelo candidato juntamente com a ficha de inscrição no anexo III do edital para o e-mail chance.seletivo@gmail.com; avaliação de conhecimentos e entrevista técnico-situacional.

As vagas disponíveis são para os cargos de assistente e analista que atuarão em diversas ocupações (Confira o Edital no portal do Instituto Chance). Entre os benefícios para os selecionados estão: vale transporte, auxílio-alimentação, assistência médica e seguro de vida.

Inscreva-se e confira o Edital: https://inchance.org/sescoop/? fbclid= PAAabQdp9cqrk2xOROrpiao9amOCS2 0-ZqVhjDmpNcpklNv9-YO- 7iq8PsKDg