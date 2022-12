A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), começou arrecadar nesta semana, brindes e presentes para festa natalina do Centro de Convivência do Idoso (CCI), nesta sexta-feira, 09

A coordenação do CCI, com apoio de servidores da Semas, iniciou os trabalhos em busca de empresas parceiras para a grande festa natalina da terceira idade.

O intuito de arrecadar os brindes e presentes é para fazer o encerramento das atividades do CCI. “Queremos fazer um Luau, presenteando cada idoso com uma cesta de natal e vários brindes. Quando temos amor pelo que fazemos, a gente corre atrás sem medir esforços. Porque, nós a assistência social, sabemos que o mais gratificante e ver o sorriso dos nossos idosos”, disse a secretária de assistência social do município, Cristiane Del Pino.

De acordo com prefeito de Vilhena, Ronildo Macedo, o Luau dos Idosos é um dos eventos na programação Natal dos Sonhos para este final de ano. “Queremos fechar o 2022 com a festa natalina para nosso idosos, assim como, uma festa de Natal no distrito de Nova Conquista, na área rural de Vilhena, e finalizando o calendário com a grande festa natalina na área urbana no Ginásio Poliesportivo Jorge Teixeira”, finalizou o prefeito.