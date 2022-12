Seguindo a série de entrevistas com os prefeitos do Cone Sul, o Extra de Rondônia ouviu também o prefeito Izael Dias, de Cabixi, que falou sobre os dois primeiros anos do mandato e antecipou ações para o próximo ano.

O prefeito foi um tanto contido em suas respostas, mas de um modo geral avalia como positiva a gestão e demonstra otimismo para a segunda metade do mandato.

>>> Confira a entrevista:

EXTRA DE RONDÔNIA – Este ano houve grande movimentação nos bastidores da política, com muitos gestores mudando de filiação partidária, então é necessária a atualização de seu status. Você está filiado a qual legenda?

IZAEL DIAS – Estou filiado ao PP.

EXTRA – Como avalia o mandato em curso, que está chegando a metade do período?

IZAEL – Muito bom, chegamos ao final do nosso segundo ano de mandato com muitas realizações em todas as áreas da nossa administração.

EXTRA – Seus compromissos de campanha foram cumpridos até aqui?

IZAEL – Nossas metas estão sendo alcançadas com sucesso, várias obras em andamento, algumas já concluídas.

EXTRA– Qual foi o melhor momento da gestão até agora, e onde enfrentou dificuldades?

IZAEL – Nossas maiores dificuldades foram no período intenso de pandemia, e no mais classifico como positiva nossa gestão.

EXTRA– Qual é a sua expectativa para o próximo ano, a partir da posse dos eleitos e outubro passado?

IZAEL – Nossa expectativa é continuar trabalhando firme em todos os setores, como Educação, Saúde, Obras, Agricultura, Assistência Social, Esporte, Turismo e Infraestrutura. Iremos manter parcerias com nossos parceiros políticos reeleitos e faremos novas parcerias com os novos mandatários.

EXTRA – Quais as metas de trabalho para o próximo ano, e qual será o orçamento que sua administração vai dispor para efetuar as ações?

IZAEL – No próximo ano trabalharemos com orçamento previsto em torno de R$ 43.500.000,00 (quarenta e três milhões e quinhentos mil reais), por isso a importância das nossas parceiras em busca de recursos de emendas dos nossos parlamentares Estaduais, Federais e Governo do Estado, para cumprimento das nossas metas.