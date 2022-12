Joel Silva Amorim, de 32 anos, morreu na tarde desta sexta-feira, 9, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Vilhena (HRV).

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, Joel foi encontrado inconsciente e sem documentos na madrugada do dia 22 de novembro de 2022, no pátio de um posto de combustível no centro de Vilhena.

A vítima posteriormente identificada foi socorrida com múltiplas lesões na região da cabeça ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Na ocasião, a Polícia Militar (PM) foi acionada no Hospital Regional e registrou o Boletim de Ocorrência como lesão corporal.

Devido ao estado gravíssimo da vítima foi internado na UTI, porém, por volta das 14h13 desta sexta-feira, não resistiu e morreu.

O corpo de Joel passou por necropsia e foi transladado pela funerária Center Pax para a cidade de Corumbiara, onde será velado e sepultado.

Até o momento não há informação de quem teria cometido o crime e o motivo.