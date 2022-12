O Delegado da Polícia Federal, Flori Cordeiro Júnior (Podemos), visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta sexta-feira, 9, para um bate-papo com os jornalistas do site a respeito de suas ações a partir do dia 1º de janeiro de 2023, quando toma posse no cargo de prefeito até dezembro de 2024 em Vilhena.

Inicialmente, anunciou o lema de sua gestão, que será denominada “Paz e Prosperidade”. “Nossa gestão terá como foco principal o diálogo na busca por soluções aos problemas enfrentados pela comunidade. ‘Paz e Prosperidade’, é o que o município está precisando para se reorganizar”, destaca.

Ainda lembrando a eleição municipal, Flori disse estar surpreso com a expressiva votação que obteve nas urnas e que isso é um recado feito pela sociedade (leia mais AQUI).

Flori, que foi diplomado em 2 de dezembro, informou que, após a posse, seu primeiro ato formal será reunir os membros do primeiro escalão para definir a questão organizacional.

Com relação à Câmara de Vereadores, o prefeito eleito disse que tem um bom relacionamento com os parlamentares e que sempre “terei as portas abertas para analisar e debater o que é de melhor para o município”.

Finalmente, ele anunciou, com exclusividade, parte da equipe de secretários que irão fazer parte de sua gestão. Mais uma vez, ele agradeceu os 30.111 votos que recebeu nas urnas (assista ao vídeo abaixo).

CHEFE DE GABINETE: Humberto Martins da Costa

INDÚSTRIA E COMÉRCIO: Aparecido Donadoni (vice-prefeito)

SAÚDE: Richael Costa

ADMINISTRAÇÃO: Bruno Stedile

OBRAS: Laércio Torres

SAAE: Eraldo dal Posolo

FAZENDA: Roberto Pires

EDUCAÇÃO: Flávio de Jesus

