Um homem quase foi morto com golpes de facão na noite desta sexta-feira, 9, durante um desentendimento com um companheiro de “cachaça”, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar (PM) recebeu informação que numa vila de quitinetes na Avenida Primeiro de Maio esquina com Avenida Jamari, no bairro São José, estava ocorrendo uma briga.

Com isso, policiais militares da Patrulha Reforço foram ao local e constataram que W.C.A., e E.F.M., estavam consumindo bebidas alcoólicas e em dado momento se desentenderam e entraram em luta corporal, W., apossou de um facão e acertou a vítima varias vezes causando lesões pelo corpo.

Os envolvidos que estavam embriagados foram levados para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

