Foram exatos 562 quilos de alimentos não perecíveis arrecadados somente na Festa de Confraternização dos Jornalistas, realizada sábado passado (03/12), no clube da OAB/RO.

Porém, desde o meio deste ano que o grupo de whatsapp União dos Jornalistas já vinha realizando campanha de arrecadação de alimentos, que estavam sendo trocados por camisetas promocionais, doada pelo GC- Grupo Cesar Cassol- Energia e Calcário.

As cestas básicas já vinham sendo entregues para alguns integrantes da imprensa, que estavam precisando, por motivo de desemprego ou doença. Já os alimentos arrecadados durante a Festa dos Jornalistas, foram entregues a equipe de trabalho da primeira-dama e deputada estadual eleita, Ieda Chaves. “A primeira-dama foi a que mais ajudou com as custas do evento. Segundo Ieda Chaves, uma forma de agradecimento a imprensa, que tem sempre divulgado o trabalho dela e do prefeito Hildon Chaves, ambos prestigiaram o evento. Portanto, nada mais justo do que ela receber os alimentos arrecadados, que serão doados por meio de suas ações sociais à população e instituições carentes”, disse a organizadora do evento, jornalista Yalle Dantas.

APOIADORES

Foi a 8ªedição da Festa dos Jornalistas realizada no sábado (03/12. Evento que ficou dois anos sem acontecer devido a pandemia da Covid-19. Organizada pelo grupo de whatsapp União dos Jornalistas, a confraternização só foi possível ser realizada por meio de seus apoiadores: Coronel Church, OAB/RO, Fiero, Fecomércio, primeira-dama Ieda Chaves, prefeito Hildon Chaves, Toca do Coelho, senador Confúcio Moura, vereadores Everaldo Fogaça e Marcelo Reis, GC- Grupo Cesar Cassol- Energia e Calcário, Banda do Vai Quem Quer e Jirau Energia e Eclipse Motel, empresária e ativista social Lena Assis e jornalista superintendente da Assembleia Legislativa, Alessandro Lubiana.