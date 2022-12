Com o sentimento de gratidão, primeiramente a Deus e a vontade de servir ao povo rondoniense e todas as 22.806 pessoas que acreditam e sonham com uma Rondônia e um Brasil cada vez melhor, que a deputada Federal eleita Cristiane Lopes (União Brasil), retornou nas principais vias de Porto Velho: Av. Sete de setembro, Amazonas, av. Mamoré, Amador dos Reis e Jatuarana para agradecer os votos de confiança e todo carinho que teve durante a sua jornada eleitoral.

“Quero agradecer de coração aos que me apoiaram e confiaram seu voto. Quero agradecer de coração às importantes lideranças que apoiaram a nossa candidatura. Continuem contando comigo para o bem de Rondônia e do Brasil”, ressaltou a deputada.

Seguindo a tradição, quando Cristiane Lopes concorreu à Câmara Municipal de Porto Velho em 2016 e venceu, ela fez questão de sair às ruas para agradecer os votos. Em 2018, concorreu pela primeira vez à deputada federal. Apesar de ter perdido a eleição, voltou especificamente para agradecer os 20.350 votos. Assim, também em 2020, quando concorreu à prefeitura de Porto Velho, onde alcançou 92.015 votos e a vitória de ser a primeira mulher a ir para o segundo turno na capital ao cargo majoritário, disputando com 14 candidatos homens, mesmo não conseguindo alcançar a cadeira no Executivo Municipal, voltou às ruas para agradecer.

Com o desafio para a nova função, Cristiane planeja intensificar sua atuação em defesa da saúde, educação e geração de emprego e renda. “Em Brasília, vou trabalhar e lutar por todo estado de Rondônia, em defesa dos valores, e na perspectiva dos princípios cristãos, defendendo a família, a democracia, a República, o estado laico, a liberdade de consciência, de expressão e a liberdade religiosa”.

No encerramento da carreata, a deputada federal eleita fez questão de agradecer, mais uma vez, a cada rondoniense que depositou seu voto de esperança e de confiança nas urnas.

“Quero agradecer primeiramente a Deus que abriu as portas para essa conquista. Também às pessoas que se uniram a mim nessa caminhada, que não foi muito fácil. Nenhuma vitória na minha vida foi sem luta e essa não foi diferente. Mesmo com todas as barreiras, saímos vitoriosos com mais de 22 mil votos. Aos amigos que se achegaram para nos apoiar, aos irmãos de todas as denominações, o povo cristão, todos os que de forma voluntária se ofereceram para caminhar comigo minha gratidão. Isso me tocou profundamente”, disse emocionada.