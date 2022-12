Os vilhenenses já podem se preparar para o show do Embaixador Gusttavo Lima, que é hoje um dos grandes nomes da nova geração da música sertaneja.

O cantor impressiona não apenas pelo seu talento, mas também como seus números de vendas.

Natural de Presidente Olegário (MG), aprendeu sozinho a tocar violão, viola, guitarra, bateria, baixo e sanfona e logo se tornou um artista tão experiente quanto completo. Na discografia, são oito trabalhos lançados, com destaque para o “Buteco do Gusttavo Lima” – álbum que passeia pela história do sertanejo com o qual ele conquistou Disco de Ouro em 2015.

Atualmente o Embaixador tem em seu repertório sucessos como ‘Termina Comigo Antes’, ‘Fala Mal de Mim’, ‘Bloqueado’ e ‘Ficha Limpa’.

O show e local foi confirmado pelo empresário Fernando Galinari em entrevista ao Extra de Rondônia.

O evento acontece no dia 10 de março, com o local confirmado no Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito, além do show de Gusttavo, também terá pré-show e pós-show com Bruno & Denner e Dendelzinho.

Os ingressos estarão disponíveis em breve.