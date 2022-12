Na manhã deste domingo, 11, Nilo Coradini, entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia, para reclamar que foi impedido de embarcar em Colorado do Oeste, no veículo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) que leva pacientes para Porto Velho, e, com isso, não pode acompanhar seu neto Mateus Coradini durante a viajem.

De acordo com Nilo, seu neto está viajado para Porto Velho para tratamento de saúde e no caso dele, precisa de acompanhante.

Nilo enfatiza que deixou toda documentação exigida pela Semusa para poder acompanhar o neto.

Porém, nesta manhã, quando foram ao ponto de partida, onde os pacientes e acompanhantes embarcam, foi impedido pelo motorista de embarcar junto com seu neto.

Nilo explica que o motorista disse que ele não podia embarcar, haja vista, que seu nome não estava na lista.

Todavia, Nilo sabendo que o neto precisa de sua presença em Porto Velho, veio de táxi lotação para Vilhena e comprou uma passagem de ônibus para poder acompanhar o neto nesse momento difícil na Capital.

Contudo, Nilo Coradini que é colaborador do Extra de Rondônia está indignado com a situação, pois garante que toda documentação exigida foi entregue por ele na Semusa.