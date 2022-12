Na pesquisa de avaliação e gestão nos municípios rondonienses, feita semana passada e divulgada agora pelo Instituto “Brasil Dados”, o prefeito interino de Vilhena, Ronildo Macedo (Podemos), aparece com 63% de aprovação, sendo – conforme a empresa – o gestor mais bem avaliado da região do Cone Sul de Rondônia.

Ao responderem ao questionamento “Como avalia a gestão do prefeito de Vilhena?”, 28% dos entrevistados deram conceito “Bom”, 15% “Ótimo”, e 20% deram conceito “Regular”. Apenas 12% atribuíram conceito “Ruim” e o 10% não soube responder.

Macedo é vereador, mas teve que assumir a Prefeitura de Vilhena em virtude da cassação da chapa de Eduardo Japonês (PSC) e sua vice, Patrícia da Glória (PV), feita pela Justiça Eleitoral.

Ele assumiu o cargo em 7 de julho desse ano e ficará até 31 de dezembro de 2022.

Ronildo foi um dos principais apoiadores do novo prefeito eleito, Delegado Fiori Cordeiro, que assume o cargo a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Em cinco meses de gestão, foram várias as ações positivas na gestão municipal.

Dentre essas ações estão a valorizando do servidor municipal, com a concessão de aumentos para a categoria, ações de limpeza e recuperação de ruas da cidade, implantação de um projeto que valoriza a mão-de-obra apenada na realização de obras públicas.

As ações de Ronildo Macedo abrangeram também outros setores da administração pública como no Esporte (isenção de taxas de utilização de ginásios poliesportivos), Saúde (aumento no número de atendimentos nas unidades de saúde), Educação (anúncio de construção de cinco novas escolas) e desburocratização na emissão de documento de conclusão de obras no município.

Durante a gestão de Ronildo Macedo, Vilhena completou 45 anos de emancipação com uma grande festa popular realizada pelo Município e não foram poucos os motivos de comemoração do contribuinte em relação aos inúmeros feitos da atual administração.

A pesquisa de avaliação governamental foi feita no município de Vilhena nos dias 2 e 3 de dezembro de 2022 e tem 95% de confiança.