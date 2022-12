Infelizmente, não foi uma brincadeira de 1º de abril. Não foi um pesadelo, daqueles em que a gente acorda suando, mas aliviado por não ser realidade. É a mais pura verdade.

O Brasil vai substituir uma das mais respeitadas figuras da economia global, por uma espécie de amador, que entende muito pouco do assunto e que, mesmo que bem assessorado por técnicos competentes, será dele a última palavra. Depois de dois anos de uma dura pandemia, em que mesmo assim os índices positivos do país cresceram, culminando com uma diminuição significativa do desemprego e com a perspectiva do PIB crescer em mais de 3 por cento, enquanto grande parte do Planeta enfrenta enormes dificuldades, caminhamos, a partir de agora, para uma aventura.

Fernando Haddad é uma espécie de símbolo da esquerda. Defende ideias retrógradas, têm ojeriza ao Capital e curte mesmo um Estado dono de tudo e de todos. Como seu patrão, amigo pessoal e companheiro ideológico, Lula, ele – com muitas chances desta previsão dar certo – vai nos encaminhar para economias como as que destruíram a Venezuela e podem destruir a Argentina e o Chile.

Haddad vai tentar entender do setor mais nevrálgico para o país e, quando certamente tiver algum conhecimento com um pouco mais de profundidade do que estará enfrentando, tomara que não seja tarde demais. A verdade é que o novo ministro da Economia é, mais do que incompetente para a função, um símbolo concreto do jeito que vamos caminhar nos próximos quatro anos. Mudaremos completamente de rumo. Sairemos da liberdade do mercado, da competitividade, da privatização, para um caminho tortuoso que, se seguido, todos sabemos quais serão os resultados.

Um Estado inchado e cada vez mais caro; 33 Ministérios para dar cargos e empregos a milhares de parceiros políticos; a volta da República Sindicalista; a volta do Estado dono das vidas de todos; a ojeriza ao capital e a quem vence apenas por seus méritos, são alguns dos riscos claros dos enormes passos para trás, que poderemos dar, com a volta da esquerda ao Poder. Com a decisão de colocar Fernando Haddad num posto vital para o País, o Presidente eleito deixa claro que vai impor uma nova política econômica, aquela mesmo que não deu certo em lugar nenhum, colocando sob risco todos os avanços que o Brasil teve nos últimos anos.

Vamos sofrer com a produção industrial, com o agronegócio, com as prioridades ideológicas sempre acima dos grandes interesses nacionais. Com Haddad, já perdemos pelo menos uma geração para o ensino catastrófico que ele liderou, quando foi ministro da Educação. Com ele e com o sistema econômico que se ensaia vir por aí, corremos o mesmo risco. Depois da terra arrasada, se for mantida a cartilha que se antevê, nosso país pode regredir bem mais do que uma década, perder seu espaço no mercado internacional e ter que começar tudo de novo. Torçamos para que todas estas previsões estejam erradas e que o governo Lula mantenha nosso Brasil no caminho do progresso. Rezemos, pois!

MARIANA CONSEGUE 20 MILHÕES DE REAIS PARA COMEÇAR OBRA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PORTO VELHO

A informação, em primeiríssima mão, foi dada pela deputada Mariana Carvalho ao dr. Hiran Gallo, o rondoniense que preside o Conselho Federal de Medicina, quando ambos voavam para Brasília: Porto Velho vai ganhar um hospital municipal de pronto socorro e as obras começam já no ano que vem. Os detalhes foram relatados pelo próprio Hiran Gallo, no Papo de Redação, dos Dinossauros da TV, na SICTV/Record de Rondônia, programa em que Gallo é uma das principais atrações há bastante tempo. Mariana conseguiu o recurso inicial, na casa dos 20 milhões de reais, através do Ministério da Saúde, na reta final do governo Bolsonaro. Será o primeiro aporte de capital para que a cidade ganhe seu primeiro hospital municipal. O restante dos custos virá dos cofres da própria Prefeitura, segundo o prefeito Hildon Chaves teria combinado com a atuante deputada federal, que, aliás, já conseguiu outros recursos federais importantes para a cidade, destacando-se aí outros 20 milhões de reais para a construção da nova rodoviária. Porto Velho lamenta ser a única capital do país que não tem um hospital de Pronto Socorro. Finalmente, essa sina e esta extrema deficiência devem acabar em breve. Com isso, Hildon Chaves deve entrar para a história, definitivamente, como o Prefeito que, ao concluir seu segundo mandato, entregará um pronto socorro à população. Mais detalhes sobre a obra vital para os porto-velhenses serão dados em breve.

ROCHA HOMENAGEIA BOLSONARO DEPOIS DE ENCONTRO ENTRE AMBOS, ESTA SEMANA, EM BRASÍLIA

Depois de um encontro com o Presidente Bolsonaro, nesta semana, quando esteve em Brasília em várias reuniões tratando de assuntos importantes para o Estado, o governador Marcos Rocha publicou, em suas redes sociais, um longo texto em homenagem ao seu amigo pessoal. Não deixou entrever nas entrelinhas alguma novidade em relação às decisões de Bolsonaro até 31 de dezembro, mas limitou-se a cobrir de elogios ao amigo e político a quem sintetizou, dizendo que é um soldado fiel aos seus princípios, cuja maior virtude é lutar bravamente por nossa Pátria, nossa bandeira, nossos valores”. Rocha lembrou a amizade que o liga ao Presidente e, ainda, deu uma alfinetada sutil em políticos que se elegeram com o aval do Presidente, lembrando que “quem não tem gratidão, não tem caráter”, citando um texto bíblico. Foi mais longe: “através de Bolsonaro, uma multidão teve suas carreiras consagradas, pela vontade de Deus e dos brasileiros. Eleito, representou como nunca os interesses da nossa comunidade, dos rondonienses e de todo o Norte do país. Sua votação expressiva aqui na nossa região comprova isso!” Depois de lembrar que desde 2019, “as portas do Planalto estiveram escancaradas para Rondônia”, Rocha destacou que “junto ao Governo Federal, conquistamos avanços extraordinários”. Concluiu o texto afirmando: “que Deus esteja com o senhor e sua família, em todos os momentos da sua vida!”.

OS CANALHAS DOS DOIS LADOS APROVEITARAM A QUEDA DA SELEÇÃO BRASILEIRA PARA ENCHER AS REDES SOCIAIS DE PORCARIAS

A queda da Seleção Brasileira, mais uma, em Copa do Mundo, acabou trazendo, novamente, a podridão das redes sociais para um assunto que deveria ficar apenas no mundo dos esportes. Bolsonaristas e lulistas aproveitaram o lamentável episódio, para se digladiarem, usando termos chulos, ofensivos, de uma agressividade que dá vergonha, certamente, aos brasileiros de bem. De um lado, os apaixonados pela direita bolsonarista ofendendo o técnico Tite, comemorando a sua segunda Copa perdida e taxando-o de comunista perdedor. Do lado dos esquerdistas, a vergonha na mesma proporção. O alvo principal deles é o jogador Neymar, nosso maior craque e um dos poucos que se salvaram dentro de campo, apenas porque ele apoiou Bolsonaro na campanha eleitoral. Essa gente devia é criar vergonha na cara. Envergonhando o país inteiro com suas postagens idiotas e criminosas, todos estes que usam as redes sociais para mostrar quem realmente são, se enquadram perfeitamente na definição do escritor italiano Humberto Eco, quando ele disse que “a internet deu voz aos idiotas”. Se poderia completar: deu voz aos imbecis, aos doentes mentais, aos canalhas em geral. A Seleção Brasileira, com os jogadores e a comissão técnica com que contou, foi até onde poderia ter ido. Nada mais que isso. Misturar política com futebol é coisa de doente mental. Gente, aliás, que abunda nas redes sociais.

REDANO DIZ QUE ORÇAMENTO ENTRA EM VOTAÇÃO NA ASSEMBLEIA SÓ DEPOIS DO PRÓXIMO DIA 20 DESTE MÊS DE DEZEMBRO

O orçamento do Estado para 2023, que deve superar os 13 bilhões de reais, deverá ser aprovado na 25ª hora, provavelmente entre 21 e 23 deste mês, já que a Assembleia Legislativa do Estado ainda tem dezenas de projetos para votar e aprovar, antes do final da atual legislatura. A ALE só pode encerrar o ano depois de votar o orçamento. O deputado Chiquinho da Emater, deve entregar seu relatório nos próximos. Redano destacou que ainda há muito trabalho a fazer no Parlamento, antes do final do ano. As declarações foram feitas em evento em que foram entregues 500 cestas básicas para famílias necessitadas, na zona leste de Porto Velho. A iniciativa é baseada em emenda do parlamentar, na faixa de 50 mil reais e foi feita em parceria com a Secretaria de Ação Social do governo, a Seas, comandada pela primeira dama do Estado e secretária, Luana Rocha. Reeleito para mais um mandato para a ALE na última eleição, com mais de 19 mil votos, se tornando o candidato com maior votação no Vale do Jamari, entre os mais de 400 que disputaram o pleito, Redano conclui em 31 de janeiro seu mandato de dois anos como Presidente da Casa, comemorando avanços e uma integração com os demais poderes mas, antes de tudo, com a população do seu Estado. A escolha do seu sucessor deve ocorrer na mesma sessão em que o governador Marcos Rocha será empossado para mais um mandato.

TRE AGENDA DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS PARA ESTA QUINTA-FEIRA, NO FINAL DA TARDE, NO AUDITÓRIO DA SÃO LUCAS

Por falar em eleição, política, eleitos e suplentes, o Tribunal Regional Eleitoral agendou para a próxima quinta-feira, dia 15, a diplomação dos eleitos em Rondônia. A solenidade ocorrerá a partir das cinco da tarde no auditório da Faculdade São Lucas, em Porto Velho. Na ocasião, serão diplomados o governador Marcos Rocha e seu vice, Sérgio Gonçalves; o senador Jaime Bagattoli; os oito deputados federais e seus suplentes e os 24 deputados federais e seus suplentes. É possível que seja diplomado também o prefeito eleito para um mandato tampão de dois anos, o policial federal Delegado Flori, de Vilhena. Há ainda questões legais com processos em andamento na Justiça Eleitoral, como é o caso do deputado federal eleito Lebrão, mas a decisão de diplomá-lo já foi tomada. Ele receberá seu diploma junto com Fernando Máximo (o mais votado), Lúcio Mosquini, Silvia Cristina, Cristiane Lopes, Maurício Carvalho, Coronel Chrisóstomo e Thiago Flores. A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. Os diplomas geralmente são assinados pelo presidente do TSE; pelo presidente do TRE e, eventualmente, por membros da Junta Eleitoral. Só após a diplomação é que os candidatos são considerados oficialmente eleitos para os respectivos cargos que disputaram.

É A ÚLTIMA TENTATIVA PARA PRIVATIZAR CONCESSÃO DA PRAÇA DA ESTRADA DE FERRO. SE LICITAÇÃO FOR DESERTA, EMDUR ASSUME TUDO

É a última tentativa de privatização. Se ela falhar, será um órgão do próprio Município, a Emdur, quem tomará conta dos detalhes da infraestrutura de atendimento ao público na Praça da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Se ocorrer pela terceira vez uma licitação deserta (quando não há o comparecimento de nenhum licitante ou sequer uma proposta registrada), será a Emdur a convocada para tomar conta do local. As empresas interessadas na concessão do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, no centro da Capital, têm até às 11 horas da manhã desta segunda-feira, para a entrega dos envelopes que as credenciam a participar da licitação que deverão ser entregues na sede da Prefeitura, no Prédio do Relógio. A licitação, com maior valor de outorga, é fixada num valor mínimo de 200 mil reais, com metade do valor quitado na assinatura do contrato e o restante em dez parcelas proporcionais. A concessão inicial será de 10 anos, renováveis pelo mesmo período e dará direito ao concessionário a exploração da área com restaurantes, bares e outras atrações. A obra já está concluída, dependendo apenas desta última ação, a concessão, para que possa ser agendada uma data de entrega ao público. Só não está completo ainda o Museu da EFMM, de responsabilidade da Santo Antônio Energia, que vai demorar ainda algum tempo para ser concluído. Caso não apareça novamente nenhum interessado, quem vai gerir toda a estrutura da área será o titular da Emdur, Gustavo Beltrame, considerado um dos mais atuantes na equipe do prefeito Hildon Chaves.

NOSSO VIZINHO PERU CHEIO DE HISTÓRIAS E DRAMAS: NO SEGUNDO SEQUESTRO MAIS LONGO 15 GUERRILHEIROS FORAM MORTOS

Um pouco de história nunca faz mal. Pelo contrário. É a conhecendo que temos chances de não repetir os mesmos erros. O Peru, que já defenestrou três Presidentes em poucos anos e mantém dois deles na cadeia, tem história de guerrilha, de violência e mortes. Um dos fatos que sacudiu o mundo ocorreu no final de 1996. Guerrilheiros do grupo terrorista Tupac Amaru invadiram uma festa do embaixador, em Lima e fizeram nada menos do que 72 convidados para a festa de final de ano da Embaixada como reféns. Começou então uma negociação que durou nada menos do que 126 dias (o segundo maior tempo de reféns em cativeiro da história recente, perdendo apenas para os servidores americanos na Embaixada do seu país no Irã, que só foram libertados depois de 444 dias) e acabou com todos os guerrilheiros mortos. O confronto ocorreu em 22 de abril, quando 80 militares invadiram o prédio, enquanto o governo fingia ainda manter negociações. Numa ação que durou 40 minutos, todos os 15 reféns foram mortos. Houve também um refém morto e outros feridos. Na época, o presidente peruano Alberto Fujimori teve, naquele momento, seus dias de herói nacional e internacional. Poucos anos depois, ele foi preso por corrupção e hoje, aos 84 anos, ainda tem oito anos de cadeia para cumprir, na longa pena a que foi condenado. O Peru, nosso vizinho, também tem suas histórias para não se esquecer, como as têm o Brasil, rico em casos que não devemos nunca esquecer.

PERGUNTINHA

Você é contra ou a favor da criação de uma moeda única para a América Latina, como ocorreu com o Euro em vários países da Europa, uma ideia defendida por importantes membros do novo governo Lula, como o novo Ministro da Economia, Fernando Haddad?