Na noite deste domingo, 11, o vilhenense Adriano Carminatti, de 40 anos, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para relatar sua indignação com os manifestantes que bloqueiam a BR-364, em Cacoal.

De acordo com Carminatti estava transportando uma mulher que faz tratamento de câncer em Cacoal e ela havia passado por cirurgia. Porém, os médicos autorizaram que ele a trouxesse de carro para Vilhena.

Contudo, quando chegou no bloqueio ele mostrou os laudos médicos e disse que a mulher estava recém operada, sentia muitas dores e ele precisava seguir viagem.

Entretanto, segundo Carminatti, um homem se apresentou e usando palavras de baixo calão e ameaças contra ele disse que se ele quisesse uma viagem tranquila teria que contratar uma ambulância, ou que ele pegasse o desvio de uma estrada vicinal.

Todavia, Carminatti já tinha tentado passar pelo desvio, mas como a estrada é muito ruim, cheia de buracos, não quis colocar a vida da mulher em risco.

Com medo de ser agredido, o vilhenense seguiu para Rolim de Moura e de lá para Pimenta Bueno, no qual a rodovia também estava fechada pelos manifestantes.

Porém, na estrada havia encontrado um comboio de policiais federais e relatou a situação, tendo os federais colocado o carro dele no meio do comboio, e assim conseguiu passar com segurança em Pimenta Bueno.

Carminatti ainda conta que tirou uma foto do homem que o ameaçou, e ele mandou que apagasse, mas não apagou e saiu do local, mas percebeu que três motoqueiros estavam o seguindo, por isso, resolveu fazer a volta por Rolim de Moura.

Carminatti ressalta que vai procurar a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e registrar a ocorrência.

>>>Vídeo abaixo: