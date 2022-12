Estamos encerrando mais um ano de atividades. Muitos foram os desafios e lutas enfrentadas.

Creio que nenhum brasileiro, no início do corrente ano, imaginou que terminaríamos o ano de 2022 enfrentando a atual conjuntura, bem como as incertezas e temores da hora presente.

Diferentes pessoas possuem diferentes visões sobre a problemática política. Esperamos atravessar este período de forma ordeira, pois a natureza do Brasil e de seus cidadãos, é originalmente pacífica e trabalhadora. Pacífico não significa ser ingênuo nem manipulável.

Nosso país passa, no momento, por um processo de desenvolvimento. A nação já passou por duas guerras mundiais, sem maiores impactos em seus valores, princípios e instituições. Governantes entram e saem, como é comum nas democracias. Alguns deles, por apresentarem bom desempenho, são reconduzidos a seus cargos, pelo poder dos votos.

Como qualquer pessoa, cometemos aqui e acolá, erros e/ou exageros. O importante é aprender com os erros e com as decisões equivocadas. As pessoas que não aprendem com seus erros são insensatas. Insensatos não podem ocupar posições de liderança.

A evolução vem pela autocorreção dos erros, pela justiça, estudo, bom senso e pelo aprendizado com a história. E assim vamos construindo um país maior e melhor, mais justo para nós e gerações futuras.

Em poucos dias, estaremos ingressando num novo ano e repleto de oportunidades. Que nossos sonhos sejam construir um país melhor e mais justo, que gere riqueza e estabilidade, onde se trabalha e avança pela competência e fé, mediante ordem e progresso.

Não existe crescimento sem mudanças. Todos desejamos uma vida com equilíbrio e plenitude.

As cláusulas pétreas (ou imutáveis) da constituição brasileira são: A forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; e os direitos e garantias individuais. Tentar enganar uma nação pela manipulação dos votos é crime.

Entendo que a ética é uma das regras pétreas da vida pessoal e familiar, profissional e econômica, social e política. Seria uma ingenuidade não exercitá-la, porque cedo ou tarde a verdade virá à tona.

Por todas essas coisas, convido-o a olhar o futuro com esperança e realismo, não se deixando influenciar pelos alarmistas. Problemas existem para serem resolvidos. O Brasil é bem maior do que a soma de suas dificuldades. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.