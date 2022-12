O fato foi registrado na madrugada de domingo, 11, pela Polícia Militar (PM) na delegacia de polícia Civil de Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima chamou a PM e contou que estava em um bar consumindo bebidas alcoólicas e fez amizade com um homem que estava no local, em certo momento o homem pediu sua moto por duas vezes emprestada, saiu e voltou.

Contudo, o homem pediu o veículo pela terceira vez, mas desta vez a vítima disse que ia embora, então o homem pegou o motocicleta e saiu e não retornou.

Com isso, a vítima acionou a polícia para registrar a ocorrência de apropriação indébita.