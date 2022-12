Por volta das 10h00 desta segunda-feira, 12, a Assessoria de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que em Rondônia há 7 pontos de bloqueio em na BR-364.

Entretanto, até o momento a PRF estava dialogando com os manifestantes para que desbloqueassem as vias, mas sem sucesso. Inclusive estão praticando crimes colocando fogo em ônibus e espalhando artefatos de ferro na pista para furar pneus de veículos, entre outros atos de vandalismo.Em vídeo, a assessoria da PRF afirma que não vai mais tolerar desordem e se preciso for vai usar toda força necessária para desbloquear as rodovias.

>>>vídeo abaixo: