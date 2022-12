O Curso de Formação de Sargento – CFS 2022 teve seu início no dia 18 de abril de 2022, na modalidade “Ensino à Distância – EAD”, sob a coordenação geral do capitão PM Erik Sanchez Nogueira e coordenações distribuídas nos polos localizados nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Ji-paraná, Cacoal e Vilhena, sendo as funções desempenhadas pelo capitão Nascimento, major Consalter, sargento Nádila, capitão Nobre e major Alisson respectivamente.

Foram 254 alunos inscritos e o curso terminou com 250 formandos.

O Curso teve a duração aproximada de sete meses, tendo a maior parte de seu andamento realizado na modalidade a distância através de conteúdos e diversas outras ferramentas disponibilizadas no Ambiente Virtual de Ensino. As avaliações foram realizadas presencialmente, bem como as instruções de “armamento e munição” e “tiro policial”, eventos estes, realizados nos respectivos polos.

Ao longo dos quase oito meses de Curso, os alunos sargentos obtiveram conhecimentos em diversas áreas, tais como “cultura e conhecimento jurídico”, “cotidiano e prática policial reflexiva”, “funções, técnicas e procedimentos policiais militares” dentre outras, divididas em seis módulos, perfazendo a carga horária total de 1.040 horas que forneceram conhecimentos teóricos e práticos para que ao final do curso, o aluno estivesse capacitado para o exercício de suas funções de sargento.