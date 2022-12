O motociclista identificado pelas iniciais A.R., não era habilitado e sofreu possível fratura no fêmur esquerdo e cervical, sendo socorrido ao pronto-socorro do hospital municipal São Lucas, em Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do carro Fiat Cronos, identificado pelas inicias G.F.A., relatou a polícia que trafegava pela Avenida Integração Nacional, sentido prainha/semáforo, quando no cruzamento com a Avenida dos Estados, colidiu com o motociclista que seguia sentido rodoviária/feira municipal.

No choque, o condutor da moto sofreu fratura exposta no fêmur esquerdo e cervical, sendo socorrido ao hospital municipal pelo Corpo de Bombeiros.

Devido ao estado delicado da vítima, foi transferido para o Hospital Regional de Cacoal.

Durante o registro da ocorrência foi constatado que o motociclista não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).