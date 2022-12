Uma carabina calibre 22 e diversas munições do mesmo calibre foram apreendidas na noite do último sábado, 10, na barreira da Operação Horus da Polícia Militar (PM), em Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, policiais militares realizavam fiscalização de rotina na rotatória que liga os municípios de Cerejeiras, Pimenteiras do Oeste e Corumbiara, quando abordaram um veículo de passeio, sendo que o condutor portava uma arma de fogo de uso permitido tipo Carabina (rifle) calibre 22, 362 munições orgival, 47 munições ponta oca, ambas calibre 22.

Contudo, foi constatado que o proprietário do armamento que é CAC, possuía a guia de trânsito, porém, estava descumprido o requisito do deslocamento, sendo de sua residência ao estande do Clube de Tiro de Cerejeiras, ou seja, estava fora da rota permitida.

Diante dos fatos, o atirador esportivo foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras por porte ilegal de arma de fogo e munições.

O atirador esportivo pagou fiança e foi liberado.