A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil), participou neste sábado, 10, da confraternização dos idosos em Colorado do Oeste.

O evento aconteceu no parque de exposição do município e foi organizado pela Associação Municipal da Pessoa Idosa de Colorado do Oeste.

A confraternização contou com a presença do vereador Bula Spanhol, da secretária de Desenvolvimento Social da Família e do Trabalho de Colorado do Oeste, Eliete Ferreira de Freitas, da coordenadora do Centro de Convivência do Idoso Vanuza Lima, e dos idosos.

“O evento estava lindo e animado. Parabéns a organização e aos participantes. É maravilhoso ver a alegria e a vitalidade dos nossos idosos”, disse a deputada.

Durante o evento, Rosangela Donadon foi convidada para ser madrinha dos idosos de Colorado do Oeste. Ela aceitou o convite e ressaltou que vai continuar trabalhando para melhorar a qualidade de vida da população.

Rosangela Donadon lembrou que destinou R$ 29 mil para a climatização do Centro de Convivência do Idoso de Colorado do Oeste.

“Fiquei muito feliz em ser convidada para ser madrinha dos idosos de Colorado do Oeste. Vou continuar trabalhando para melhorar a qualidade de vida para os idosos do município que merecem todo o carinho e respeito. Contem sempre com meu apoio”, falou a deputada