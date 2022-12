A Sicoob Credisul promoveu no sábado, 3 de dezembro, o evento de ‘Integração de Delegados’.

A capacitação aconteceu no Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul, em Vilhena (RO). Participaram da integração os delegados e delegadas eleitos durante as pré-assembleias da cooperativa, realizadas no início deste ano.

A programação contou com visita técnica à cooperativa educacional Favoo (coop) com a presidente Carolina Navarro, e ao Hospital Cooperar com o engenheiro responsável pela obra e diretor operacional da Associação Cooperar, Jeferson Piccoli da Costa, os dois grandes projetos de intercooperação da Sicoob Credisul na área educacional e de saúde.

O curso para delegados foi ministrado pelo instrutor Pedro Severino da Costa, especialista em gestão empresarial de cooperativas. O conteúdo contou com introdução ao cooperativismo, sistema financeiro nacional, cooperativismo de crédito e papel do delegado.

“À medida que a cooperativa cresce e começa a ter cooperados muito distantes da sede e um volume muito grande de cooperados, a representatividade nos processos de decisões começa a ficar comprometido. A partir daí a lei faculta a cooperativa a criar a instituição da assembleia de delegados, isso transforma o processo mais representativo, o processo democrático fica mais consistente na cooperativa. É importante que os delegados”, afirma o palestrante.

Ao total, a Sicoob Credisul possui 49 delegados efetivos e 28 suplentes, cada um deles representam os cooperados da sua respectiva agência nas assembleias, auxiliando na tomada de decisões da cooperativa durante 4 anos.

Ivan Capra, presidente do conselho de administração da Sicoob Credisul, destacou que a participação dos delegados no evento foi fantástica pelo número de participantes e pela dinâmica do evento. “Eles conheceram o porte e a grandiosidade da cooperativa como instituição financeira, até mesmo em nível nacional. Também tiveram uma percepção maior da atuação, principalmente no Cone Sul e Vilhena onde temos a Favoo, uma cooperativa educacional que nasceu da Sicoob Credisul e as obras do Hospital Cooperar que já estamos praticamente entregando para a Unimed’, disse.

Após o treinamento, os delegados participaram de um jantar com ingredientes regionais amazônicos preparado pelo chef Pedro Bagattoli, no Isla Bar e Restaurante.