O secretário municipal de Terras (Semter), Giuliano Dourado, informa que a arrecadação do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) cresceu significativamente nos últimos cinco meses. “Já no mês de novembro havia arrecadado R$ 1 milhão [R$ 10 milhões no total] a mais do que o ano de 2021 inteiro”, diz Dourado.

O imposto mencionado incide sobre todas as transmissões não gratuitas de bens imóveis, além de outras taxas decorrentes dos serviços que a secretaria presta, tais como desmembramentos, de loteamentos e outros.

O titular da pasta explica que a gestão do prefeito interino, Ronildo Macedo, desde o início, em julho, deixou claro que queria agilidade nos serviços prestados, pois que tratava-se de arrecadação, e não poderia haver descaso. “Identificamos, de pronto, o que poderia em pouco tempo dar essa agilidade pretendida. A solução encontrada foi o aumento da equipe de atendimento e uma valorização dos servidores”, explica o secretário.

Ele sublinha, ainda, que implementou algumas mudanças “pontuais e essenciais na Semter”, que ajudaram na qualificação do serviço prestado.

Para ele, a gestão valorizou os servidores efetivos no setor, através de gratificações legais e ainda trouxe comissionados para dar o suporte, escoando o serviço do atendimento e assegurando mais celeridade. “Tudo na secretaria passa inicialmente pelo setor de atendimento. É uma linha de produção. Quanto mais estruturarmos o início do processo, mais efetividade é ao final dele, resultando numa melhor arrecadação”, destacou.

>>> Veja o vídeo do secretário Giuliano Dourado falando sobre o assunto:

