O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM) num bar localizado Rua Maceió, bairro José de Anchieta, em Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, as vítimas um casal de idosos tocam um bar anexo à residência para auxiliar nas despesas.

Contudo, após o almoço o casal aproveitou para tirar uma soneca na sala da casa e o bar estava aberto, o suspeito chegou de mansinho sem fazer barulho, esticou o braço por cima do balcão e subtraiu cerca de R$ 800,00 que havia no caixa.

Entretanto, quando o suspeito estava saindo do bar, a proprietária acordou e flagrou o rapaz que se assustou e saiu correndo, porém deixou cair uma nota de R$ 2,00.

O local tem câmeras de segurança e registrou a ação do bandido, sendo um velho conhecido da polícia na prática de delitos na cidade.

Com isso, os militares saíram à procura do suspeito identificado pelas inicias J.P., no qual foi localizado nas proximidades, mas quando ele percebeu a presença da viatura tentou empreender fuga, sendo acompanhado e detido.

Indagado sobre o furto, o mesmo negou, porém em revista pessoal foi encontrado em sua carteira porta cédulas a quantia de R$ 442,00 em dinheiro.

Porém, de acordo com a vítima havia no caixa cerca de R$ 800,00 – com isso, indagado novamente sobre o restante do valor, o suspeito disse que havia deixado guardado na casa de uma conhecida, no qual apontou aos militares o endereço, e lá os PMs encontraram R$ 424,00 em dinheiro que o rapaz havia deixado.

Diante dos fatos, o suspeito foi levado para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

O dinheiro recuperado foi devolvido ao casal. As imagens do crime foram entregues na delegacia.

Contudo, a fiança de R$ 1,5 mil foi paga “por alguém” e o suspeito foi colocado em liberdade.