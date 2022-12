No último sábado, 10, quatro homens foram detidos na Operação Horus da Polícia Militar (PM) transportando 4 armas de fogo e diversas munições de forma irregular, em Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a PM fazia fiscalização de rotina na rotatória que liga Cerejeiras, Pimenteiras do Oeste e Corumbiara, quando abordaram um carro de passeio com quatro ocupantes.

Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas no porta-malas do veículo havia 4 armas de fogo e diversas munições e dois patos silvestres abatidos.

O motorista disse que o armamento pertencia a ele, pois era CAC, ou seja, atirador esportivo e havia ido caçar em um sitio de um amigo.

O CAC disse que possuía a documentação do referido armamento, mas não apresentou a guia de transporte.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde a ocorrência foi registrada.

De acordo com informação, os evolvidos foram liberados sem pagamento de fiança e sem serem ouvidos, os patos silvestres abatidos foram entregues a eles.