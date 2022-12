Um fato, que gerou indignação, aconteceu nesta terça-feira, 13, em Vilhena: lixo foi encontrado num canal de drenagem que passou por limpeza.

A situação aconteceu na parte da manhã, quando servidores e máquinas da Secretaria Municipal de Obras (Semosp), com apoio de apenados que fazem parte do projeto “Semear e Ressocializar”, realizavam a limpeza do canal de drenagem pluvial que fica às margens da BR-364.

O grupo já havia feito a limpeza de parte do canal e, no trecho entre a empresa Diságua e o monumento do Cavalo Branco, alguém jogou lixo no local.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, o titular da Semosp, Laércio Torres, confirmou os fatos, fez um apelo e pediu conscientização e colaboração da população para ajudar o poder público e manter a cidade mais limpa e bonita neste final do ano por se tratar, acima de tudo, um ato de cidadania.