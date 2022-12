Na manhã desta terça-feira, 13, a redação do Extra de Rondônia, recebeu foto de um internauta relatando que uma ponte na linha 135 tinha sido incendiada.

O internauta afirma que foi pessoalmente no Grupamento do Corpo de Bombeiros denunciar e pedir que eles fossem ao local para extinguir as chamas.

Contudo, uma equipe foi ao local e constatou o fato e apagou o fogo. Porém, o internauta relata que horas após passou no local e o fago ainda estava ativo embaixo da ponte.

A reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato com o Grupamento do Corpo de Bombeiros, no qual prontamente se dispuseram em mandar uma equipe ao local para averiguar a situação.