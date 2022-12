A Escola Municipal Marizeti Mendes de Oliveira juntamente com seus alunos e comunidade escolar realizaram nesta terça-feira, 13, o evento de Inauguração de dois módulos de banheiros que irão atender aos alunos no ano letivo de 2023.

Esteve presentes na inauguração o Prefeito em exercício Ronildo Macedo acompanhado do chefe de gabinete Wagner do Secretário Municipal de Educação Marciano Candido, vereador Alexandre Damasceno, Secretário de planejamento Anilton Santos de Moraes, Engenheiro da Semed André Guilherme Lima, as conselheiras escolares Sandra Eli da Veiga e Vera Alice Bianchessi Tesser.

A cerimônia ocorreu no pátio coberto da escola, foi executado o Hino de Vilhena pela Servidora Gabriely Wachekowski em seguida a Diretora Fátima Azevedo, aproveitando a presença das autoridades homenageou a Professora Alfabetizadora Tânia Regina Penteado Pacheco a qual em 2022 assumiu a coordenação de dois projetos de reforço na escola sendo o Projeto “Tempo de Aprender” do Governo Federal e o projeto elaborado pela equipe gestora Projeto: Ler & Escrever em tempos de pós pandemia.

Em meios aos aplausos e carinhos de toda a comunidade escolar a diretora entregou a professora Tânia um certificado de Honra ao Mérito pelo seu desempenho à frente destes projetos; Também receberam homenagens as Conselheiras que se fizeram presentes.

A conselheira Vera Tesser em sua fala lembrou as autoridades presentes que os mesmos estavam na escola que possui o maior IDEB de Vilhena, a qual por muitos anos ansiavam pela melhoria que finalmente estava sendo inaugurada.

Afinal a escola possui um grande diferencial que não é apenas pela sua localização estar no centro da cidade, mas também pela equipe que atua na mesma a muito tempo a qual nunca mediram esforços para atingir o objetivo coletivo que é Educação Pública e de Qualidade.

O ponto alto do cerimonial foi o discurso lido pelo aluno do 2º ano do ensino fundamental Davi de Pádua o qual iniciou seu discurso assim “ Sou o aluno Davi de Pádua, do 2° ano ‘B’ fui aluno destaque nas olimpíadas de matemática e sou aluno da professora Eliane Teles a professora mais linda da escola. É com grande alegria que estamos aqui para agradecer a inauguração desta obra que irá favorecer a nossa comunidade escolar, visando o propósito de que esta escola em toda a sua totalidade tem prestado serviço a comunidade Vilhenense com dedicação, zelo e qualidade de ensino. Os profissionais desta honrada instituição, da área pedagógica até seus colaboradores são empenhados em formar cidadãos responsáveis, competentes e auxiliadores na construção de um mundo Melhor. Portanto fica aqui o nosso agradecimento aos nossos gestores por oportunizar a construção e entrega deste patrimônio Público a nossa escola. A palavra de hoje é “gratidão.”

Encerrando a cerimônia o Secretário Municipal de Educação Marciano Candido da Silva disse que para ele e para sua equipe da Semed é sempre uma honra e prazer se fazer presente nos eventos promovidos pela escola Marizeti Mendes de Oliveira e não é só porque é a escola que ainda detém o maior IDEB de Vilhena com 7,0, mas pela organização da sua equipe gestora que é coesa e responsável e mantém uma gestão de qualidade que começa com o atendimento do porteiro e está presente em toda a escola.

