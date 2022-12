Quase no fim do espetáculo mais esperado do ano de 2022, a Copa do Mundo presencia grandes seleções que vão se enfrentar nas semifinais, e também grandes surpresas. Isso nos faz pensar que o futebol não é apenas uma linha em prol da lei do mais forte, ou do favoritismo.

Muitas seleções que lideravam a preferência dos apostadores nas apostas esportivas, como Brasil e Portugal, foram eliminadas precocemente nas quartas de final contra adversários mais desacreditados, como Croácia e Marrocos, e outras como Alemanha, diga-se de passagem, saíram já na fase de grupos.

A raça de Marrocos

Agora, se discute acerca das estratégias de cada seleção dentro e fora dos gramados. No entanto, acontecimentos inesperados podem fazer toda a diferença nos 90 minutos de jogo. Uma surpresa desta Copa do Mundo é a Seleção de Marrocos, que eliminou grandes países como Portugal e Espanha. Análogo a isso, faz-se induzir que a raça de vencer, com toda a certeza, foi um fator diferencial nessas grandes vitórias. Isso porque além de serem a única seleção a representar o continente africano no momento, são os primeiros do mesmo local a chegarem em uma semifinal de Copas do Mundo, uma grande vitória dentro e fora dos gramados. De outra parte, cabe dizer também que não só a raça foi determinante, mas a estratégia imposta pelo técnico aos seus jogadores.

Seleções de craques

Não só de “zebra” vive a Copa do Mundo do Qatar. Seleções que representam uma camisa pesada e cheia de histórias no que se refere a títulos e craques estão novamente à tona. Messi, Mbappé e Modrić, são três jogadores do mais alto escalão do futebol que estão prontos para brilhar nesses últimos jogos e quem sabe levantarem o título. São craques, que apesar de existir todo um esquema tático dentro do grupo, podem fazer a diferença nos últimos minutos do jogo, uma vez que nos jogos recentes tem sido assim. A prorrogação está sendo comumente acionada nesses últimos jogos. Agora resta saber se caso aconteça, os craques terão pernas para continuar em alto nível em meio ao cansaço. Tendo Messi seus 35 anos, Modric com 37 e Mbappé com apenas 23 anos, as possibilidades são inúmeras; agora não há favoritismo.

O modo de jogar da Croácia tem deixado muita gente curiosa nesses últimos anos, evidenciado que, na última Copa do Mundo, a seleção europeia foi vice-campeã diante da França, que tem por base o mesmo time de jogadores em 2022. Modrić e companhia enfrentaram as penalidades máximas por mais de duas vezes em 2018. Reservar o jogo com toda a certeza foi e ainda é um dos maiores pontos da qualidade desse grupo de jogadores, característica que ficou exemplificada na eliminação do Brasil, em que os croatas não apresentaram qualquer nervosismo.

A força dos “Hermanos”

Já os Hermanos, além do ponto diferencial chamado Lionel Messi, têm uma raça que se mistura ao esquema tático de modo que o cansaço não parece se fazer presente. Isso traz grandes chances de que Messi ganhe o seu título inédito. Em relação a Marrocos, o sentimento e a raça dos jogadores podem levá-los a uma conquista inédita também, já que até aqui já realizaram um grande feito, o de mandar Cristiano Ronaldo para casa, um dos maiores jogadores de todos os tempos. O medo não faz parte dessa história e o apoio dos torcedores sempre estará em peso. Verdade que vale à Seleção Argentina também, que demonstra ter um apoio massivo nos jogos; chega a se parecer com um lindo coral de guerra.

França tricampeã?

A Seleção francesa busca o seu terceiro título de Copa do Mundo e a força que estão demonstrando é de causar respeito em qualquer adversário. Garotos novos e jogadores experientes se envolvem em uma só harmonia. Esse sentimento para uma conquista consecutiva parece ser um enorme diferencial no momento. Não poderia ser diferente, já que a França tem uma linda história em mundiais. O fator tático é também uma excelente característica dos franceses, o que demonstra uma junção de ideias e de jogadas inesperadas, um clássico futebol em ritmo de alegria. A verdade é que não dá para dizer quem será favorito ao título, mas que a raça pode ser um agente que se sobressaia de frente ao esquema tático, não há dúvidas. Tudo pode acontecer e, com uma copa recheada de surpresas, talvez o inesperado seja a diferença dentro do campo.