Servidores da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), realizaram na última semana, um pit stop no cruzamento das Avenidas Marques Henrique com a Major Amarante, para a divulgação do último sorteio deste ano do programa “Minha Nota Tem Valor Para Vilhena”.

O sorteio do carro zero km, de valor próximo dos R$ 70 mil, engloba todas as notas fiscais de serviço emitidas ao longo de todo o ano.

Poderão participar do sorteio, todos que solicitaram a nota fiscal de serviço no comércio vilhenense, entre os dias 16 de dezembro de 2021 até a próxima quinta-feira, 15 de dezembro. O veículo entregue este ano, será um Fiat Mobi 1.0, zero km, no valor de R$ 68.500,00.

Roberto Scalercio Pires, secretário municipal de Fazenda, lembra que a cada edição o programa se torna mais atrativo. “Ao longo deste ano, o programa entregou cerca de R$ 160 mil em prêmios. Temos agora este último sorteio, que será este belíssimo carro zero km. Para o próximo ano, vamos pensar em novos prêmios, para manter o incentivo da comunidade em solicitar as notas fiscais de serviço. Assim, conseguiremos continuar investindo para a melhoria de Vilhena”, reforçou Roberto.

Para participar do programa Minha Nota Tem Valor para Vilhena, basta solicitar ao prestador de serviço que emita sua nota fiscal de serviço, e automaticamente será gerado um número da sorte. Este último sorteio será realizado no próximo dia 19, através das extrações dos números da sorte pela Loteria Federal. Para conhecer seus números da sorte, basta acessar o site: https://vilhenaro.webiss.com.br/sorteio/consultar

A nota fiscal de serviço pode ser solicitada em estabelecimentos de tratamento odontológico, exames laboratoriais, serviços estéticos, mecânicos, dentre outros. Mais informações podem ser conseguidas através do telefone e WhatsApp da Semfaz, pelo número (69) 3919-7011 ou (69) 3919-7015.