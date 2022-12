O acidente automobilístico que vitimou duas mulheres aconteceu na manhã desta quarta-feira, 14, na rodovia de acesso ao município de Ministro Andreazza, em Rondônia.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista do carro Gol, trafegava pela rodovia e teria feito uma manobra para desviar de outro carro, com isso, acabou provocando a colisão com a moto.

As vítimas teriam saído de Cacoal com destino a Ministro Andreazza. O choque foi tão violento que as vítimas sofreram morte instantânea, ficando os corpos dentro do veículo.

>>>Vídeo: