Um caixa eletrônico da agência do Banco do Brasil, em Candeias do Jamari (RO), foi alvo de criminosos na terça-feira (13).

Durante a madrugada, suspeitos entraram na agência e usaram dinamites para explodir o caixa.

Moradores contaram à Rede Amazônica que acordaram com um som de estrondo muito alto, que teria sido o momento da explosão.

Uma porta de entrada do Banco do Brasil quebrou durante a explosão provocada pela dinamite e os estilhaços ficaram espalhados no local.

A agência do BB em Candeias, na Região Metropolitana de Porto Velho, segue fechada por tempo indeterminado

Essa mesma agência de Candeias também foi alvo de uma tentativa de furto em 2018.