Cerca de R$ 15 milhões para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. Este foi o valor destinado pela deputada federal Jaqueline Cassol (PP-RO), por meio de emendas de bancada, a diversos municípios de Rondônia.

Ao todo, serão entregues sete retroescavadeiras, totalizando mais de R$ 3 milhões, uma escavadeira hidráulica, no valor de R$ 1,3 milhão, além de 19 caminhões caçamba, totalizando mais de R$ 10 milhões.

Alto Alegre, Ariquemes, Cacoal, Campo Novo, Castanheiras, Cerejeiras, Chupinguaia Colorado do Oeste, Espigão D’Oeste, Nova Mamoré, Parecis, Santa Luzia e Vilhena receberão caminhões caçamba. Enquanto isso, as retroescavadeiras serão entregues para as cidades Costa Marques, Nova Brasilândia, São Francisco do Guaporé e Primavera de Rondônia. Já a escavadeira atenderá o município de Governador Jorge Teixeira.

“Rolim de Moura, Alta Floresta e Jaru receberão tanto caminhões caçamba quanto retroescavadeiras. Desde o início do meu mandato eu venho priorizando a destinação de recursos para a agropecuária”, afirmou a deputada.

Jaqueline Cassol assumiu o seu primeiro mandato em fevereiro de 2019 e, desde então, destinou mais de R$73 milhões para a agricultura de Rondônia, sendo R$44 milhões somente para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. Além disso, os recursos também serviram para atender outras demandas, tais como ações para a regularização fundiária e apoio às políticas da cafeicultura e cacauicultura.

“Nós que crescemos na roça, sabemos o quanto é sofrido o dia a dia do pequeno agricultor. E por isso, eu invisto na agropecuária de Rondônia, ao pequeno ao grande produtor. Sem esquecer dos produtores de leite, com os quais tenho tido uma atenção especial”, disse a parlamentar.