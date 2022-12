Três homens foram presos nesta quinta-feira, 15, por policiais militares da Patrulha Reforço, após terem tomado uma motoneta em assalto, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço fazia ronda de rotina, quando os militares receberam informações de ocorrência de um roubo na Rua 831, no bairro Alto Alegre.

A informação dava conta que três homens, um deles com uma arma de fogo, abordaram a vítima e sob ameaça de morte ordenaram que entregasse a motoneta Honda Biz de cor vermelha placa QTC-8H28 e dois aparelhos celulares.

Após subtraírem os celulares e a motocicleta um dos bandidos fugiu com a motoneta tomada no assalto, e os outros dois fugiram em um veículo VW Gol modelo “bola antigo” de cor vermelha e capo de cor preta de duas portas.

Contudo, durante deslocamento para o local da ocorrência os militares observaram um veículo com as características semelhantes às informadas.

Com isso, foi feito acompanhamento e na Rua 1802, no bairro Bela Vista, foi dada ordem de parada ao motorista, que não obedeceu. Porém, ao chegar próximo à pista de Kart o condutor parou e empreendeu fuga a pé sentido a mata.

Todavia, algumas pessoas que estavam soltando pipa na pista de Kart perceberam que o homem estava correndo da polícia para se esconder na mata e o detiveram e o entregaram aos PMs.

A caça ao suspeito contou com apoio dos policiais do Núcleo de Inteligência (NI) e outras viaturas de serviço.

Em revista no veículo foi localizada uma arma de fogo artesanal, sem munição, sem número de série ou marca aparente, não sendo possível identificar o calibre.

Além disso, no carro também foi encontrado uma faca tipo peixeira marca Corneta com cabo de madeira, uma calça jeans de cor clara que a vítima reconheceu como a usada pelo suspeito na hora do crime. A vítima também reconheceu a arma como a mesma usada no roubo.

Indagado, o suspeito identificado pelas iniciais J.V.V.S., relatou que havia participado do assalto e entregou os parceiros, um sendo menor de idade identificado pelas iniciais M.S.N., e o comparsa maior de idade K.J.V.T.

J.V., indicou aos PMs onde estavam escondidos os comparsas e acompanhou os policiais até ao local, onde estava a motoneta Biz tomada no assalto e os aparelhos celulares.

Quando os militares chegaram ao local, os bandidos empreenderam fuga pulando cercas, muros e invadindo quintais, porém foram perseguidos e detidos.

Em incursão no esconderijo dos ladrões foram localizados 10 invólucros de substancia aparentando ser maconha, embalados e prontos para venda com peso aproximado de 40 gramas, R$ 27,00 em dinheiro, uma balança de precisão marca Diamond, três carteiras porta cédulas com documentos pessoais, 4 aparelhos celular Smartphone, dois deles tomados no assalto.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e apreensão, sendo conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada.

O Conselho Tutelar foi acionado para tomar providência quanto ao menor de idade.