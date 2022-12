Operação Ponto Final foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (15) em Mato Grosso para o cumprimento de 11 ordens judiciais contra associação criminosa envolvida em roubo e furto de defensivos agrícolas.

As investigações tiveram início após o registro de roubos e furtos nos municípios de Sorriso e Primavera do Leste.

As ordens judiciais são cinco mandados de prisão preventiva e seis de buscas, de acordo com a Polícia Civil. Os mesmos são cumpridos nos municípios de Primavera do Leste e Lucas do Rio Verde.

As equipes da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), da Polícia Civil (PJC-MT), contam com o apoio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste, Delegacias de Lucas do Rio Verde e de Tapurah e Gerência de Operações Especiais (GOE).

Segundo o delegado Gustavo Godoy, responsável pela investigação, as ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Criminal de Sorriso, a partir de uma representação pela Polícia Civil diante de uma investigação de um furto de defensivos agrícolas em Sorriso.

“Boa parte desses defensivos agrícolas já foi recuperado. No caso da fazenda de Sorriso todo o defensivo já foi recuperado em ações anteriores da GCCO. Além disso, foram apreendidos também em outras oportunidades defensivos agrícolas que foram roubados em uma propriedade no município de Primavera do Leste”, pontua Godoy.

Ainda conforme o delegado responsável pelas investigações, mediante as investigações conseguiu-se chegar até a autoria do furto em Sorriso, como há grandes indícios também das participações de alguns envolvidos no roubo em Primavera do Leste, que ocorreu no mês de maio.

“As investigações vão continuar para apurar a participação dos suspeitos em outros roubos e furtos que tenham ocorrido no estado”, frisa Godoy.

Investigações tiveram início em maio

Conforme a Polícia Civil, as investigações tiveram início em maio, quando parte dos defensivos agrícolas roubados de uma fazenda em Primavera do Leste, naquele mesmo mês, foi recuperada em uma propriedade rural em Diamantino. Na ocasião, um suspeito do crime de receptação foi preso em flagrante.

+Cerca de 65 toneladas de defensivos agrícolas proibidos são incineradas em Mato Grosso

Ainda durante as investigações, foi apurada a ocorrência de outro furto, em datas distintas no mês de julho, de cerca de duas toneladas de defensivos agrícolas de uma fazenda em Sorriso.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, em agosto já havia sido recuperada em Lucas do Rio Verde uma tonelada dos produtos furtados em Sorriso. Na ocasião dois suspeitos foram presos em flagrante pelo crime de receptação.

No final de setembro foi recuperado, em uma propriedade rural também em Lucas do Rio Verde, o restante dos defensivos agrícolas furtados de Primavera do Leste e da propriedade rural em Sorriso.

A Polícia Civil informa ainda que, além dos produtos agrícolas recuperados, foram encontrados galões de defensivos fora da validade e abandonados em uma área de mata, provavelmente, produtos de ação criminosa. Uma mulher foi presa em flagrante por receptação e crime ambiental ao deixar de dar destinação correta a resíduos e embalagens.