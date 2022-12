Os pais e responsáveis de alunos matriculados nas escolas da rede municipal de Vilhena devem ficar atentos pois já começou o período de rematrículas nas unidades.

O período de rematrículas nas escolas de Educação Infantil, que ofertam turmas de Creche e Pré-Escola, começou no dia 12 de dezembro e vai até o dia 30 de dezembro.

Os pais que, por algum motivo, não entregaram todos os documentos necessários no momento da matrícula no início deste ano, devem levar todos os restantes no ato da rematrícula e atualizar os documentos necessários.

Para as escolas de Ensino Fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos), as rematrículas serão entre os dias 19 a 30 de dezembro. Já para os alunos que precisam de recuperação de notas para aprovação, a rematrícula será entre os dias 26 de dezembro a 12 de janeiro.

As matrículas para o 1º ano do ensino fundamental anos iniciais, para alunos da rede municipal, começam no dia 19 de dezembro e vão até o dia 12 de janeiro.

As reservas de vagas para matrículas de novos alunos funcionarão de forma online: “de 18 a 20 de janeiro de 2023 estará disponível o site para os pais realizarem a reserva de vagas para matrículas de novos alunos nas escolas municipais. Após conseguir reservar a vaga no site, o pai ou responsável deve comparecer nas escolas com os documentos necessários para efetivar a matrícula.

O endereço para a reserva de vagas online estará disponível em janeiro e será divulgado no site oficial da Prefeitura de Vilhena e nas páginas oficiais da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

ESCOLA MARIZETI, CRECHE JOSÉ PAULO E CRECHE APARECIDA –

Devido a peculiaridades de demandas de matrículas, na Escola Marizeti Mendes, no Centro, na Escola de Educação Infantil José Paulo Paes, no Moysés de Freitas, e para as turmas de Creche I e II da Escola de Educação Infantil Profª Aparecida da Silva, no Setor 23, o processo será feito através de análise documental.

As datas de entrega da documentação para análise destas unidades serão entre os dias 26 e 27 de dezembro nas secretarias das unidades de ensino.

Os pais devem ficar atentos aos prazos para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental, que são diferentes. Qualquer dúvida pode entrar em contato também com a Secretaria Municipal de Educação através do fone 3321-4300.