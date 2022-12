O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), foi diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para o terceiro mandato consecutivo de deputado estadual, em solenidade no final da tarde desta quinta-feira (15), em Porto Velho.

“Agradeço a Deus por mais esse momento. Agradeço à minha família, amigos e apoiadores. Uma reeleição é sempre um desafio e a diplomação é parte importante nesse processo. Estamos conscientes da responsabilidade e dos desafios para cumprirmos os nossos compromissos”, disse Redano.

Alex Redano obteve 19.549 votos nas eleições de outubro último, sendo um dos mais votados entre os mais de 400 postulantes ao cargo de deputado estadual.

O presidente do TRE, desembargador Paulo Kiyochi Mori, comandou a solenidade. O vice-presidente e corregedor regional eleitoral, Miguel Monico Neto, entre outros membros do tribunal, estava presente.

A diplomação está prevista no art. 215 do Código Eleitoral e habilita os candidatos escolhidos pela maioria do eleitorado a tomar posse no cargo.

Além dos deputados estaduais, foram diplomados o governador reeleito, Marcos Rocha (União Brasil), o vice-governador eleito, Sérgio Gonçalves (União Brasil), o senador eleito, Jaime Bagatolli (PL) e seus respectivos suplentes, o os deputados federais.