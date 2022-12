Essa é uma daquelas histórias da vida real a qual é impossível não se sensibilizar, onde um homem trabalhador em um dia normal de sua rotina tem sua trajetória completamente mudada, o artesão e oleiro Adonias Franco da Silva Junior, de 40 anos, pai de duas filhas, sendo uma com 10 anos e a outra com 21, está vivendo um drama.

Em junho deste ano (2022), ele sofreu um Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (AVEI). A doença causa um déficit neurológico focal agudo provocado pela interrupção o fluxo sanguíneo nos vasos que suprem o cérebro, e respondem por 80% dos casos.

Desde então Junior como é conhecido, ficou tetraplégico, perdendo todos os movimentos e a fala, porém, ele segue consciente, sabe exatamente o que está acontecendo com ele, Junior consegue responder com os olhos e leves movimentos com a cabeça.

Sem carteira assinada sua renda sempre veio do seu trabalho como artesão, profissão da qual sustentava suas filhas.

Não bastasse o AVEi, Junior engoliu uma certa quantidade de gaze e esparadrapo usados para assepsia bucal, devido aos constantes espasmos muscular, Junior mordeu a gaze juntamente com o esparadrapo e acabou engolindo, fato que causou uma obstrução do intestino.

Junior está sob os cuidados da irmã, filha e de seu pai. Hoje ele se alimenta através de sonda e respira através da traqueo.

Hoje Junior precisa de cuidados especiais, a família luta de maneira incansável para que o governo arque com os custos de uma Home Care (Atendimento domiciliar), com profissionais como fonoaudióloga, fisioterapeuta motora e respiratória e enfermeira 24 horas, porém, ainda não conseguiu.

A Defensoria Pública de Rondônia através da unidade de Pimenta Bueno solicitou as secretarias de saúde municipal e estadual que disponibilizem o atendimento Home Care, porém, até o fechamento da matéria não obtiveram resposta. Dando continuidade a ação, a Defensoria Pública ajuizou o caso no Juízo do Município, estando, na data de hoje, aguardando decisão judicial.

Contudo a família que não tem condições financeiras está tendo que arcar com cerca de R$ 1,2 mil mensais em medicamentos, uma vez, que a rede pública disponibiliza apenas alguns medicamentos, o restante a família tem que arcar.

Junior precisa fazer uma bateria de exames para saber se seu quadro clínico melhorou ou piorou, os custos dos exames ficam em torno de R$ 3,5 mil – dinheiro que a família não dispõe, porém, estão tentando levantar através de rifas e doações.

A família de Junior deu entrada no INSS para que ele possa receber os benefícios que lhe são de direito, porém, a perícia ficou marcada para o dia 28 de agosto de 2023, até lá ele segue sem qualquer renda, ficando completamente dependente de doações.

Todavia, dá para imaginar o tamanho da luta da família. Você consegue mensurar o quão árduo está sendo os dias para eles?, infelizmente isso é Brasil, infelizmente esta é uma realidade vivida por muitos, pessoas que travam uma verdadeira batalha com o poder público para conseguir algo que é direito de todos.

A família pede socorro a comunidade em geral, e se você pode ajudar, ajude, seja com alimentos e doação em dinheiro.

Segue pix para doação: 013 297 792 31 (Patrícia Eichemberg Franco)

Contato: 69-99953-4746

A família ainda fez questão de deixar o endereço para que as pessoas possam visitar Junior para entender melhor o que está acontecendo, bem como, possam mandar sua doação.

A família reside na Avenida Curitiba, 802, Vila Nova em Pimenta Bueno-RO.