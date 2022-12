Um casal levou um susto ao encontra uma cobra Jiboia, de aproximadamente 2 metros de comprimento, dentro de uma máquina de lavar roupas, na lavandeira localizada no barracão dos fundos da casa onde mora, na cidade de Colorado do Oeste, na região sul de Rondônia.

O “flagrante” aconteceu na manhã desta quinta-feira, 15, quando a professora Nilza Rocha abriu a tampa do equipamento e encontrou o réptil enrolado.

Assustada, Nilza chamou seu esposo, Aureo Soares, que – utilizando um pano – segurou a serpente pela cabeça, retirando-a do local de forma segura e levando-a até a mata da chácara onde moram.

Ao Extra de Rondônia, Aureo, que é policial militar aposentado, disse que não é a primeira vez que aparecem jiboias em sua chácara. Numa ocasião encontrou um animal dentro do galinheiro e noutra no momento em que estava roçando o mato. Contudo, é a primeira vez que encontra dentro da máquina de levar roupas.

Aureo não sabe ainda como é que o réptil chegou até a cozinha, já que tem dois cachorros que cuidam o quintal. Sabe, porém, que o animal entrou por baixo da máquina, que tem uma estrutura de madeira e está aberta. E, provavelmente, foi até lá para se alimentar, já também um sapo foi encontrado embaixo do aparelho doméstico. “É a 5ª jiboia que encontro no meu quintal e adquiri certa experiência. Sei que elas não são venenosas, mas temos que ter todos os cuidados. Retirei o animal da lavadora e a levei para seu habitat natural. É o que fiz com as outras que encontrei por aqui”, explica o policial aposentado.