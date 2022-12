Diplomado para a exercer o terceiro mandato de deputado estadual em solenidade realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) nesta quinta-feira (15), em Porto Velho, Ezequiel Neiva agradeceu a Deus e destacou o apoio da família, dos amigos, dos colaborares e dos eleitores.

Neiva recebeu 20.895 votos, sendo o quinto mais votado nas eleições deste ano.

Neiva entende que a votação expressiva com quase 21 mil votos foi resultado do trabalho comprometido em prol do desenvolvimento dos municípios, com atendimento à Educação, à Agricultura, Segurança Pública, ao Social, ao Esporte e ao Lazer. “Asseguramos a melhoria da infraestrutura de diversas cidades e distritos, melhorando as condições das estradas, contribuindo para a geração de empregos e renda, garantindo o bem-estar da população”, ressaltou.

– O processo eleitoral é muito difícil. Tive total apoio da minha família, que participa ativamente de todas as decisões. Isso foi fundamental para que eu pudesse percorrer pelos 52 municípios do Estado, conhecer a realidade e necessidades de cada um deles – acrescentou Ezequiel Neiva ao agradecer a população rondoniense por lhe confiar mais um mandato.

Ezequiel Neiva afirmou que não medirá esforços para honrar a confiança de cada eleitor. “Já estamos visitando os municípios, conversando com as nossas lideranças, com os eleitores, para saber quais as prioridades de investimentos para cada município”.